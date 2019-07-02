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Ekonomi

TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor

TMSF Başkanı Gülal, mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 02.07.2019
TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor

İstanbul

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık." dedi.

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