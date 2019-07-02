TMSF mevduata sigorta limitini yükseltiyor
TMSF Başkanı Gülal, mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
İstanbul
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık." dedi.
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