Euro
9.52
Dolar
7.85
BIST 100
1,325.49
Altın
1,831.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
logo
Ekonomi

TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

Muhammen bedeli 6 milyon 200 bin lira olarak belirlenen Leziz Tarım Ürünleri'nin İzmir'deki varlıklarının satışına yönelik ihale 26 Ocak 2021'de yapılacak.

Belgin Yakışan Mutlu   | 03.12.2020
TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

İstanbul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin İzmir'deki zeytinlik ile tarla, sağımhane binası, yem deposu nitelikli taşınmazlarını ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan et ve süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlarını satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, 29 Eylül 2016'da kayyum olarak atandığı Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Tire ilçesindeki zeytinlik nitelikli taşınmaz ile aynı ilçede bulunan tarla, sağımhane binası, yem deposu nitelikli taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan et ve süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 6 milyon 200 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 26 Ocak 2021, saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı
Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü
DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Benzer haberler

HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

DAP, DOĞAKA ve KOP bölge kalkınma idarelerinin görev süreleri uzatıldı

Mersin ve Sivas'ta bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Mersin ve Sivas'ta bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Bitki karantinası tazminat desteği uygulama esasları belli oldu

Bitki karantinası tazminat desteği uygulama esasları belli oldu
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin

BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin