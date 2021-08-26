Dolar
8.39
Euro
9.87
Altın
1,787.28
ETH/USDT
3,093.60
BTC/USDT
47,003.00
BIST 100
1,458.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.

Fatma Eda Topcu   | 26.08.2021
TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre TMSF, düzenlediği ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkan sağlayabilmek için duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da ekledi.

TMSF'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, beş adet binek otomobilin satışı için 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin duyurusu yapıldı.

Bu adımla birlikte, TMSF'nin Twitter'daki takipçileri araç satış ilanlarından anında haberdar olabilecek.

Volkswagen, Nissan ve Renault marka araçlar için düzenlenecek olan ihalelere ilişkin ayrıntılara kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı
BioNTech/Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
İran'da son 24 saatte 694 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı
Rusya'da 820 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölü sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

TMSF'den kayyımlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama: Her bir kayyım için ayrı ödeme yapıldığı iddiaları doğru değil