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Ekonomi

TMO, Manisa'da çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Manisa'nın iki ilçesinde üreticilerin çekirdeksiz kuru üzümlerini kabul etmeye başladı.

Ahmet Bayram   | 07.09.2022
TMO, Manisa'da çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı Fotoğraf: Ahmet Bayram - AA

Manisa

Şehzadeler ve Salihli ilçelerindeki 2 alım merkezinde göreve başlayan TMO eksperleri, internet üzerinden randevu alarak ürününü getiren müstahsillerin ürünlerini kontrol ediyor. Kalite ve nem standartlarını karşılayan ürünlerin, TMO'nun depolarına kabulü yapılıyor.-

Şehzadeler ilçesindeki kuru üzüm alım merkezinde inceleme yapan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bugün Şehzadeler ve Salihli'de başlayan alımların 12 Eylül'den itibaren Alaşehir, Buldan, Çal, Sarıgöl, Saruhanlı ve Turgutlu'yla devam edeceğini aktardı.

TMO'nun üreticilerden dekar başına 400 kilogram olan alım kotasını 600 kilograma yükselttiğine dikkati çeken Öztürk, "Dekar başına alım kotasının yüzde 50 artırılması bir dekardan daha fazla ürün alan üreticilerimiz için büyük bir kolaylık olacak. Bunu da böyle bir revizyonla gerçekleştirmiş oldu TMO." diye konuştu.

"Asgari 4-5 lira fazla veriyor"

Üreticilerden Vedat Coşkun da alım merkezine yaklaşık 6 ton üzüm getirdiğini belirterek, "TMO, üreticinin güvencesi durumunda. Eğer TMO olmasaydı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Topladık, çuvalladık. Tek güvencemiz TMO, başka gidecek yerimiz yok. Diğer alım merkezlerine kıyasla asgari 4-5 lira fazla veriyor." dedi.

Hacıhaliller Mahallesi üzüm üreticilerinden Ziya Kabak da TMO'nın alımları için devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Ürünümüzü çıkardık, sıraya girdik, alım için bekliyoruz. Yaklaşık 4 ton civarında bir üzüm getirdik. Dışarıya göre yüzde 30'a yakın bir fiyat farkı var burada, yüksek fiyat var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos'ta Manisa'daki toplu açılış töreninde TMO'nun bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm cinsinde alım fiyatını 10 numara kalitedeki ürün için 28 lira, 9 numara kalitedeki üzüm için 27 lira, 8 numara kalitedeki için 26 lira ve 7 numara kalitedeki üzüm için 25 lira olarak açıklamıştı.

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