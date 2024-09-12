TMO hububat satışlarına başladı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, stoklarda bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin, bugünden itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, satışa açıldığı bildirildi.
Ankara
TMO'nun sosyal medya hesabı X'ten, hububat satışlarına ilişkin, paylaşım yapıldı.
Piyasalarda istikrarı korumak ve ilgili sektörlerin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla hububat stoklarının satışına başlanacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kuruluşumuz stoklarında bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale, 12 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, peşin bedel mukabili serbest satışa açılmıştır. Talepler stokların bulunduğu Başmüdürlüklerimize doğrudan yapılacaktır. Ödemeler peşin olarak nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir."
Bu kapsamda 25 Eylül'e kadar para yatırılabilecek, 30 Eylül'e kadar ürünler teslim alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.