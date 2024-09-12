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Ekonomi

TMO hububat satışlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, stoklarda bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin, bugünden itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, satışa açıldığı bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
TMO hububat satışlarına başladı

Ankara

TMO'nun sosyal medya hesabı X'ten, hububat satışlarına ilişkin, paylaşım yapıldı.

Piyasalarda istikrarı korumak ve ilgili sektörlerin ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla hububat stoklarının satışına başlanacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuz stoklarında bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale, 12 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, peşin bedel mukabili serbest satışa açılmıştır. Talepler stokların bulunduğu Başmüdürlüklerimize doğrudan yapılacaktır. Ödemeler peşin olarak nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir."

Bu kapsamda 25 Eylül'e kadar para yatırılabilecek, 30 Eylül'e kadar ürünler teslim alınabilecek.

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