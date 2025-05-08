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Ekonomi

TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs'ta başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak.

Mehmet Can Toptaş  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs'ta başlayacak

Ankara

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.

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Üreticilerin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla, ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 12 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden de (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) alınabilecektir. Ayrıca üreticilerimizin, kurumumuzla protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanları da bulunmaktadır."

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