TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs'ta başlayacak
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak.
Ankara
TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Üreticilerin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla, ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 12 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden de (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) alınabilecektir. Ayrıca üreticilerimizin, kurumumuzla protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanları da bulunmaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.