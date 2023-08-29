Dolar
26.60
Euro
28.76
Altın
1,922.15
ETH/USDT
1,646.20
BTC/USDT
26,017.00
BIST 100
7,963.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMO bu yıl ürün alım rekoru kırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
TMO bu yıl ürün alım rekoru kırdı

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun ürün alımlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor. Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
TMO
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Kayıp göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlandı
Türkiye ve dünya gündemi
Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 tutuklama

Benzer haberler

TMO bu yıl ürün alım rekoru kırdı

TMO bu yıl ürün alım rekoru kırdı

TMO mısır alımlarına başlıyor

TMO'nun aldığı hububat miktarı 8,7 milyon tona ulaştı

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan Elif Dayıoğlu öldü

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan Elif Dayıoğlu öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet