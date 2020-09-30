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Ekonomi

TMO Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde hububat alımına başlandığı bildirildi.

Rauf Maltaş   | 30.09.2020
TMO Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat alımına başladı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın hizmete girmesinin ardından ticari faaliyetlerinde ivme yaşanan Rasulayn'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekibi, hububat alımı için gerekli çalışmalarını tamamladı.

TMO ve Rasulayn Mahalli Meclisi arasında imzalanan protokol kapsamında Suriyeli işçilerin çalıştığı Rasulayn TMO'da, ilk hububat alımı 54 ton arpa olarak gerçekleşti.

Bölge çiftçileri ve tüccarları aracılığıyla TMO'ya satılan arpa, alanda bulunan araçlar ile Türkiye'ye getirilmeye başladı.

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