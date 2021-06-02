Euro
10.50
Dolar
8.60
BIST 100
1,430.73
Altın
1,906.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Almanya kampındaki ilk antrenmanına çıkıyor.
logo
Ekonomi

TİM, yol haritasını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile paylaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türk ihracat ailesi bir araya geldi.

Fatma Eda Topcu   | 02.06.2021
TİM, yol haritasını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile paylaştı

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, ihracatçı birliklerinin başkanları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a talep ve önerilerini aktararak yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin verdiği destekle ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında toplam 58 ticaret ve alım heyeti gerçekleştirdik. 2021 yılında 130 ticaret ve alım heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2020'nin her ayında ortalama 1.500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama, daha da yükselerek aylık 1.700 seviyelerine çıkmış durumda. KOBİ'lerimize güveniyor, ülkemiz ihracatına katacakları değere inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla TİM e-İhracat Konseyi'nin kurulması için de çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimizi ihracata yönlendirmek, geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla da Genç TİM projemizi hayata geçiriyoruz.

Süreç içerisinde hedeflerimizi normalin de ötesine yerleştirerek kamuoyuna verdiğimiz kararlı mesajlar, ülke sathında üretime ve ihracata doğrudan yansıdı. Böylece 2020 yılı ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar doları, 169,6 milyar dolarlık ihracatla aşmayı başardık. İlk 5 ayda toplam ihracatımız 85 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ilk 5 aylık ihracat performansını gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Bu büyük başarı, değerli başkanlarımızın ve ihracat ailemizin her bir üyesinin eseri. Tüm başkanlarımızı, bu büyük başarılardan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum."

"Pandemi sürecinden başarıyla çıkmamızın destekçisi, istişare mekanizmamızın sorunsuz işlemesiydi"

İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat ailesinin her zaman yanında olduğunu, olmaya da devam ettiğini belirterek, verilen destekler hakkında bilgi verdi.

Gülle, Türkiye İhracat Şurası hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, ihracatçı birlikleri ile beraber geçen yıl 569 sektör kurulu ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yıl 600'ün üzerinde toplantı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021'de 1.000'in üzerinde sektörel eğitim, 1.100'e yakın araştırma ve yayın gerçekleştireceğiz. Sağ olsun hükümetimiz, bu çalışmalara imza atarken, ihracat ailesinin taleplerine çözüm getirerek bizleri her zaman destekledi. Çözüme kavuşturulan tüm bu talepler, üretim ve ihracatımızın devamlılığı adına oldukça önemliydi. Zorlu pandemi sürecinden başarıyla çıkmamızın en büyük destekçisi, istişare mekanizmamızın sorunsuz bir şekilde işlemesiydi."

Gülle, bugüne dek yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 500 bin 747 oldu
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler
İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 75'ine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak

Benzer haberler

TİM, yol haritasını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile paylaştı

TİM, yol haritasını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile paylaştı

Bakan Muş: Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu

TİM Başkanı İsmail Gülle: Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş: Türk müteahhitlik sektörünün Karabağ'ın yeniden imarında etkin şekilde yer almasını istiyoruz

Ticaret Bakanı Muş: Türk müteahhitlik sektörünün Karabağ'ın yeniden imarında etkin şekilde yer almasını istiyoruz
Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor

Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor
Bakan Muş: 2021'in ilk 5 ayında 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik

Bakan Muş: 2021'in ilk 5 ayında 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik