TİM Başkanı Gültepe: Ev tekstil sektörü 2025'te 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin ev tekstilinde dünyadaki konumuna işaret ederek, "Ev tekstilinde dünyanın önemli üretim ve tedarik merkezleri arasında yer alıyoruz. Sektörümüz 2025'te 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Ev tekstili sektörünün önemli buluşma etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (HOMETEX), Ticaret Bakanı Ömer Bolat,Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

TETSİAD öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla bu yıl 33'üncüsü düzenlenen ve sektörün küresel oyuncularını bir araya getiren fuar, 11 holde yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda 600'e yakın firmanın ürün ve yeni koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda yabancı firma temsilcisi yeni ticaret bağlantıları kurmak amacıyla HOMETEX'i ziyaret ederken, alım heyeti programı çerçevesinde 45 ülkeden gelen yaklaşık 250 iş insanı da Türk firmalarıyla görüşmeler yapıyor.

TİM Başkanı Gültepe, açılışta yaptığı konuşmada, ihracat için fuarların, ticaret ve alım heyetlerinin önemine dikkati çekerek, HOMETEX Fuarı'nın da sektörün vizyonuna ve ihracatına önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin ev tekstilinde dünyadaki konumuna ilişkin, "Ev tekstilinde dünyanın önemli üretim ve tedarik merkezleri arasında yer alıyoruz. Sektörümüz 2025'te 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Oysa biz 2021'de 2,3 milyar dolar seviyelerini görmüştük. Yeniden o ivmeyi yakalayabilir, hatta çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu sektörün potansiyeli var." dedi.

Türk ev tekstilinin kalite, tasarım ve güven konusunda dünyada güçlü bir marka algısına sahip olduğunu belirten Gültepe, küresel koşulların zorlaştığını ancak buna rağmen daha verimli üreterek, daha güçlü markalar çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Tekstil ve hazır giyim, Türkiye ekonomisinin temel direklerinden biri olmayı sürdürüyor"

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da fuarın 33 yıldır sektörün dünyaya açılmasında önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Tekstil sektörünün önemine değinen Develioğlu, "Yaşanan tüm gelişmelere rağmen tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz yüksek istihdam kapasitesi ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin temel direklerinden biri olmayı sürdürüyor. Nisan ayında ev tekstili ihracatımızdaki güçlü artış bunun bir yansımasıdır." dedi.

Develioğlu, kısa ve orta vadede sürdürülebilir üretim ve çevre dostu ürün gamında atılan yeni adımların sektörün uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı.

"Ev tekstili sektörümüz, 200 bini aşkın istihdam gücüyle stratejik bir konumda"

TETSİAD Başkanı Murat Şahinler de fuarın Türk ev tekstili sektörü açısından uluslararası bir hale gelmesinin önemine vurgu yaparak, "Ev tekstili sektörümüz, 200 bini aşkın istihdam gücü, katma değerli üretimi, ihracat performansı ve marka değeriyle ülkemiz açısından stratejik bir konumdadır." diye konuştu.

Sektörün, üretim kapasitesi, kalite standardı ve hızlı temin gücüne dikkati çeken Şahinler, Türkiye'nin söz konusu sektörde tasarım kabiliyeti ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla dünyanın en önemli tedarik merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.