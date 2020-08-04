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Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: Türkiye pandemiye rağmen yoğun sipariş aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, "Pandemi döneminde çok yoğun siparişler Türkiye'ye geldi." dedi.

Gökhan Yıldız   | 04.08.2020
TİM Başkanı Gülle: Türkiye pandemiye rağmen yoğun sipariş aldı

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayı ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 düşüşle 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu belirtti.

Dünya konjonktürünü herkesin bildiğini kaydeden Gülle, "Dünya ticaretinin yüzde 10'a yakın daralması ve etkilendiği bir ortamda ihracatımızı bu rakamlarda devam ettirmek ve hızla pandemi öncesi rakamlara doğru götürme son derece önemli. Bizler açısından bazı sektörlerimizin performansı bizi memnun etti." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün bir önceki yıla göre yüzde 24'lük kayıpla hala birinci olduğunu ikincinin hazır giyim olduğunu belirten Gülle şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde çok yoğun siparişler Türkiye'ye geldi. Kimya sektörümüz üçüncü sırada orada biraz düşüş var. Bunların hızla toparlanıp yukarı çıkmaları özellikle çelik sektörünün dünya ticaretinin artması nedeniyle hızla bizi özellikle gelen yeni siparişlere yeni kapasiteler ile birlikte ihracatımızın hedeflediğimiz 16-17 milyar dolarlık aylık rakamlara götürecek doneler.

Avrupa Birliği (AB) bizim en büyük pazarımız. İhracatımızı yaptığımız en yoğun yer. Tabi ki bütün Avrupa'nın etkilendiği bu dönemde ihracatımızın ülkeler bazında etkilendiğini görüyoruz. İhracatımızı kesintisiz olarak hiç düşürmediğimiz Amerika çok önemli yüzde 17 artış ile devam ediyor. Azerbaycan ve Ukrayna ile ihracatımız hiç düşmeden 7 aylık süre boyunca hep artmaya devam ettiğini görüyoruz. Çok önemli bir veride ihracatımızın ithalatı karşılama oranı bunun yüzde 1,9 artışla yüzde 84,5'lik rakamı yakaladığını görüyoruz.

Bu bizim için sevindirici olay, ihracatımızın ithalatı karşılamaya bir andan ithalatın yerine yerli ürünlerin tercih edilip ithalatın kontrollü bir şekilde düşmesi ve ihracatımızın artması ile dış ticaret dengesi ve dış ticaret fazlası vermesi yolundaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde hazır giyim ve gıda sektörlerimizde çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Hızla hazır giyim sektörümüzün ikinciliğe yükselmesi özellikle gıda sektörümüzdeki bütün sektörlerimizin artışta gitmesi önemli. Diğer sektörlerimizin de bunun desteklediğini görüyoruz." 

"27 sektörün 16'sında ihracat artışı var"

Gülle, kendileri için önemli olan 27 sektörün 16'sında ihracat artışı olduğunu kaydederek, "Bunlarda ay bazında en yüksek ihracat rakamlarına yaklaştığımızı görüyoruz. Dünyada 96 ülkeye ihracatımızın artış gösterdiğini görüyoruz. Çin'e olan ihracatımızın arttığını görüyoruz yüzde 40'ın üzerinde bunlar olumlu veriler." dedi.

Bu süreçte birde parite etkisinin ihracata olumlu yansıdığını belirten Gülle, haziran ayına kadar negatif yönde olduğunu, yaklaşık 500 milyon dolarlık pariteye negatif etkisi olduğunu belirtti.

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