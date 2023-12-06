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Ekonomi

Ticaret borsalarında üç ayda 137 bin tonun üzerinde fındık satıldı

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-ekim döneminde 137 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Atakan Çıtlak  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Ticaret borsalarında üç ayda 137 bin tonun üzerinde fındık satıldı

Giresun

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yıl söz konusu aylar arasında borsalarda 137 bin 507 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 39 bin 718 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti, 25 bin 489 tonla Ordu, 17 bin 237 bin tonla Düzce/Bolu izledi.

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