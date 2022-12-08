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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürde, satışa sunulacak ürünlerin Güvenli Ürün Bilgi Sistemi'nden düzenli kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 08.12.2022
Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret yapan satıcılar ve alışveriş platformlarının, satışa sunulan ürünlerin güvenli olup olmadığını Güvenli Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RAPEX) ve OECD Küresel Geri Çağırma Portalı gibi platformlardan kontrol etmesini istedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından hazırlanan broşürde, alışveriş platformları, satıcılar ve tüketicilere yönelik güvenli ürün uyarısında bulunuldu.

Broşürde, e-ticaretle satış yapanların, ürün güvenliğine öncelik vererek çevrim içi alışverişi güvenli hale getirmesi tavsiye edildi. Satıcılar ile alışveriş platformlarının, e-ticaret yoluyla satışa sundukları ürünleri GÜBİS'in "www.gubis.gov.tr", RAPEX'in "https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts"ve OECD Küresel Geri Çağırma Portalı'nın "https://globalrecalls.oecd.org" adreslerinden düzenli kontrol etmesi istenen broşürde, şu ifadelere yer verildi:

"Sitenizde güvensiz ürün listelenmesini önleyin. Ürünlerle ilgili yasal düzenlemeleri kontrol edin. Ürün açıklamalarında ürün güvenliğiyle ilgili bilgilendirmeler, uyarılar, kullanım talimatları, yaş sınıflandırması ve etiket bilgileri yer almalı. Güvenli olmayan ürünlerin satıştan kaldırılmasını sağlayarak, platformunuzda bu ürünleri satın almış tüketicilere ulaşarak çevrim içi alışverişi güvenli hale getirebilirsiniz."

Broşürde, satıcıların, tüketicilerin ürün güvenliğiyle ilgili bildirimlerini dikkate alarak yetkili kuruluşlarla paylaşması önerildi.

Alacağınız ürün güvensiz bulunmuş olabilir

Broşürde, internetten alışveriş yapanlara yönelik de uyarı yer alırken "Bilgilenmek, sizi güvenli olmayan ürünlerin zararlarından korur. İnternetten alışveriş yaparken GÜBİS'i inceleyin. Almayı düşündüğünüz ürün güvensiz bulunmuş olabilir. Satın aldıktan sonra güvenlikle ilgili uyarıları ve kullanım talimatlarını kontrol edin. Çocuğunuz için aldığınız güvenli bir ürün yanlış montaj sebebiyle risk oluşturabilir. Ürünün güvenli olduğundan şüphe duyarsanız, CİMER, Alo 175 gibi kanallardan şikayetinizi iletin." bilgisi verildi.

GÜBİS nedir?

Türkiye'de 9 bakanlık ve kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere tek bir platformdan aktarılması amacıyla hazırlanan GÜBİS , 2018 yılında devreye alındı. Sisteme "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" bağlantılarından erişim sağlanabiliyor. Bu çerçevede, tüketicilerin alışveriş yapmadan önce sistemi kontrol ederek ürün seçimlerinde bu bilgileri dikkate almaları fayda sağlıyor.

Tüketiciler, sistem üzerinden, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve iktisadi işletmecilere ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

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