Dolar
30.10
Euro
32.99
Altın
2,058.54
ETH/USDT
2,515.60
BTC/USDT
42,693.00
BIST 100
8,075.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı

Ticaret Bakanlığınca, devreye alınan "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Mobil Uygulama" ile tüm şirket, ticari işletme, şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Seda Tolmaç  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma amacıyla, verilen hizmetleri dijital ortama taşıyarak, hızlı, kolay ve güvenli bir ticari ortam tesis etme hedefine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bakanlık bünyesindeki MERSİS de kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde önem taşıyan bilgi sistemleri arasında yer alıyor.

İç ticaretin dijitalleştirilmesi çalışmaları neticesinde, MERSİS işlemlerinin kapsamı genişletilerek, paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde elden başvuru ihtiyacını ortadan kaldıran ve ticari hayatı kolaylaştıran birçok yeniliğe imza atıldı.

Dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, "Bakanlık Temsilcisi Modülü", "E-Belge Uygulaması", "E-İlan Uygulaması", "Mevzuat Modülü", "Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü", "Yetki Kabul Modülü", "Yönetim Kurulu Kararı Modülü", "Genel Kurul Kararı Modülü" ile e-devlet kapısına entegre edilen pek çok hizmet devreye alındı.

Kısa süre önce devreye alınan MERSİS Mobil Uygulama da vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Söz konusu uygulamayla, tüm şirket, ticari işletme ve şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi, telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabiliyor.

Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin unvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek.

Ayrıca, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.

MERSİS, mükemmellik ödülüne layık görüldü

İç ticaretin güvenli ve hızlı şekilde düzenlenmesi, işlemlerin rahat ve kolay yapılması amacıyla yapılan çalışmalar ve eklenen yeniliklerle MERSİS'in başarısı uluslararası alanda da tescillendi.

MERSİS'in "Yönetim Kurulu Kararı Modülü" ve "Genel Kurul Kararı Modülü", 61 üye ülkenin ticaret sicili işlemlerinden sorumlu kamu otoritelerinden oluşan "İşletme Sicilleri Forumu" (CRF) tarafından, "en prestijli ödül" olarak tanımlanan "CRF 2023 İnovasyon Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamaya göre, Bakanlıkça, iç ticaretin dijitalleşmesine, ticari işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli şekilde yürütülmesine, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet sunulmasına katkı sağlayan çalışmalara devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
"SİBERGÖZ-14" operasyonunda yakalanan 30 zanlı tutuklandı
MİT, Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı

Ticaret Bakanlığı MERSİS'in mobil uygulamasını devreye aldı

Ticaret Bakanlığından "kağıt ve karton" ile "örme veya kroşe eşya" ithalatına yönelik soruşturma

Tüketici hakem heyetleri geçen yıl 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi
SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK 8 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı
Serbest bölgelerden ihracat geçen yıl yüzde 10,7 arttı

Serbest bölgelerden ihracat geçen yıl yüzde 10,7 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet