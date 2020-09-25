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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 25.09.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

İstanbul

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" prestij kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Pekcan, "Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir." diye konuştu.

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