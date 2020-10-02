Euro
9.10
Dolar
7.76
BIST 100
1,147.54
Altın
1,907.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temel atma töreninde konuşuyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıklıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 02.10.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar

İstanbul

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık. İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor." dedi.

Bakan Pekcan şunları kaydetti:

"Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor
Kovid-19'u yenen yoğun bakım uzmanı, şifa vermeye devam ediyor
İspanya'da Kovid-19 vakalarının 5'te 1'i hastanede tedavi gördü
'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'
Koronavirüsü yenen iki doktordan kurallara uyulması çağrısı

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar

Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar

Ticaret Bakanı Pekcan: Büyüme ve ihracatta başarlı performans yakalayacağımıza inancımız tam

Un ihracatı 2 milyon tona ulaştı

TUSAŞ savunma ve havacılıkta 'ihracat şampiyonu'

TUSAŞ savunma ve havacılıkta 'ihracat şampiyonu'
Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği

Savunma sanayisi ihracatını artırmak için iş birliği
Kovid-19 sürecinde talebin arttığı bakliyatta stok sıkıntısı yok

Kovid-19 sürecinde talebin arttığı bakliyatta stok sıkıntısı yok