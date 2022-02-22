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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ticari ve ekonomik ilişkileri ele almak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ı ziyaret edecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.02.2022
Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Bakan Muş, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya gelecek.

Muş ayrıca, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Ulaştırma ve İletişim Ajansı Başkanı Memmethan Çakıyev ile ikili görüşmeler yapacak.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılında gerçekleştirilecek ziyarette, Türkiye-Türkmenistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra yatırım ve müteahhitlik konuları da değerlendirilecek.

İki ülkenin ticaret hacmi 1,7 milyar dolar

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'nin Türkmenistan'a ihracatı 985 milyon dolar iken söz konusu ülkeden ithalatı 711 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin Türkmenistan'daki yatırımları 434 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelen yatırımlar ise 1 milyon dolara ulaştı.

Türk müteahhitleri tarafından bugüne kadar Türkmenistan'da 50 milyar dolar değerinde 1061 proje üstlenildi.

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