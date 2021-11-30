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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte elde ettiği yüzde 7,4'lük büyümeye ilişkin, "Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.11.2021
Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor

Ankara
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, "Ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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