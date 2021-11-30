Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor
Ticaret Bakanı Muş, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte elde ettiği yüzde 7,4'lük büyümeye ilişkin, "Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ankara
- Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü
- Türkiye üçüncü çeyrekte G20’nin en yüksek oranda büyüyen birinci, OECD'nin ikinci ülkesi
Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, "Ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.