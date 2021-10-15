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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: İhracata desteğimiz sürecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 15.10.2021
Ticaret Bakanı Muş: İhracata desteğimiz sürecek

Ankara

Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.

Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:

"2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."

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