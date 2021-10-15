Ticaret Bakanı Muş: İhracata desteğimiz sürecek
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.
Hükümetimizin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi hazırlandı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 15, 2021
2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz.
Bu rakam, geçen yıla göre %27'lik bir artışı ifade ediyor.
İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek.
Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:
"2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27'lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.