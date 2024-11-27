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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Filistin'e destek paylaşımı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail’in soykırımcı politikalarına karşı, Filistin’e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdüreceğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Ticaret Bakanı Bolat'tan Filistin'e destek paylaşımı

Ankara

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Filistin'e yönelik destek paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Bolat, "İsrail’in soykırımcı politikalarına karşı, Gazze’nin ve Filistin’in yanında olan Türkiye, Filistin’e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğini güçlendirerek sürdürecektir. İsrail saldırganlığı karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası platformlarda Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Türkiye, İsrail ile bütün ticari işlemleri durdururken, Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için Filistin’e muafiyet uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Bolat, bugün de İstanbul’da Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Helal EXPO’da Filistin’i partner ülke olarak ağırlayarak, Filistin’e yönelik desteği bir kez daha yenilediklerini kaydetti.


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