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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Refah düzeyini korumaya çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Bolat, "Piyasada adil ve rekabetçi piyasa şartlarının oluşmasıyla fiyat artışlarını engelleyebilmek, vatandaşımızın alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde, refah düzeyini korumaya çalışıyoruz." dedi.

Mesut Karaduman  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Ticaret Bakanı Bolat: Refah düzeyini korumaya çalışıyoruz Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Tekirdağ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Piyasada adil ve rekabetçi piyasa şartlarının oluşmasıyla fiyat artışlarını engelleyebilmek, fahiş fiyatı artışlarını engelleyebilmek ve vatandaşımızın sürdürülebilir bir şekilde alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde, refah düzeyini korumaya çalışıyoruz." dedi.

Tekirdağ Valiliğince düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında geldiği kentte Tekirdağ Polisevinde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Bolat, burada Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına geçen Bolat, partililerinin bayramlarını kutladı.

Bolat, hitabında Tekirdağ damadı olduğunu için zaman zaman kente geldiğini söyledi.

Türkiye'nin ve İslam aleminin güzel bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Bolat, kendisine bakanlık görevine getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Milletin sağlık ve huzur içinde yaşamasını, vatandaşların satın alma güçlerinin artmasını, halkın müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak için gece gündüz gayret edeceklerini ifade eden Bolat, "Nitekim hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bütün kabine üyesi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte hızlı bir şekilde görev yapıyoruz. Bu noktada her zaman sizlerin yanındayız, hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz." dedi.

"Güçlü bir ekibe sahibiz"

Ticaret Bakanlığı olarak öncelikle Türkiye'nin ihracatının daha fazla artması, dış ticaret açığının azalması, cari açığın azalması ve mal hizmetler ihracatının artması hususunda görev yaptıklarını söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerçekten güçlü bir ekibe sahibiz ve inşallah da hep birlikte başarılı olacağız. Piyasada adil ve rekabetçi piyasa şartlarının oluşmasıyla fiyat artışlarını engelleyebilmek, fahiş fiyatı artışlarını engelleyebilmek ve vatandaşımızın sürdürülebilir bir şekilde alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde, refah düzeyini korumaya çalışıyoruz. Bu noktada biz halkımızın hizmetinizdeyiz. Geçmiş bilgi birikimimiz de tecrübemizle ve güçlü bir bakanlık teşkilatıyla bu görevlerimizi yapacağız."

Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Türkiye'nin önemli bir seçimi geride bıraktığına değindi.

Seçimin kazananının Türkiye olduğunu vurgulayan Şentop, "Türkiye önemli kavşak noktasında önemli bir karar verdi. Bu kararın ne kadar önemli sonuçlarının olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık. Bugün veya bir ay sonra seçim tekrarlansa çok büyük bir farkla yine Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız seçilir. Tablonun gerçek yüzünü seçimden sonra daha net olarak görmeye başladık." dedi.

Bolat'a, programlarında, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.

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