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Ekonomi

Thyssenkrupp, 2026'ya kadar çelik biriminde 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, çelik biriminde 2026'ya kadar 3 bin kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 25.03.2020
Thyssenkrupp, 2026'ya kadar çelik biriminde 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Berlin

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'tan yapılan açıklamada, IG Metall sendikası ile yapılan ücret anlaşmasının bir parçası olarak 2026'ya kadar şirketin çelik biriminde çalışan 3 bin kişinin işten çıkartılacağı belirtildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların sosyal olarak "sorumlu" bir şekilde gerçekleştirileceği, Mart 2026'nın sonuna kadar kimsenin işten çıkarmaya zorlanmayacağı vurgulandı.

IG Metall sendikası ile yapılan anlaşmada gelecek haftalarda uygulanacak kısa süreli çalışma saatlerini içeren "korona kriz paketinin" de yer aldığı belirtilen açıklamada, kısa dönemli çalışma ücretlerinin yüzde 80'e çıkartılmasına da karar verildiği kaydedildi.

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