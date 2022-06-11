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Ekonomi

THY'nin İstanbul-Tivat seferleri başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY), Karadağ'ın sahil kenti Tivat'a uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

Adel Omeragic, Lejla Biogradlija   | 11.06.2022
THY'nin İstanbul-Tivat seferleri başladı

Tivat

İstanbul'dan sabah saatlerinde 150 yolcuyla havalanan THY uçağı, Tivat Havalimanına ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.

Havalimanında düzenlenen törene katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin insanları ve ülkeleri birbirine bağladığını ifade ederek, başkent Podgorica'dan sonra Tivat'a da sefer düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karadağ Yatırım Bakanı Ervin Ibrahimovic de Türkiye ve Karadağ'ın ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ise uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceğini belirterek, Türkiye'nin dostu Karadağ'ın oldukça güzel bir kıyı şeridine sahip olduğunu kaydetti.

THY, Tivat'a haftada 3 sefer düzenleyecek.

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