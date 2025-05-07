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Ekonomi

THY'nin İstanbul-Sevilla direkt uçuşları 17 Eylül'de başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşları 17 Eylül'de başlatma kararı aldı.

Gökhan Yılmaz  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
THY'nin İstanbul-Sevilla direkt uçuşları 17 Eylül'de başlıyor

Istanbul

Barcelona üzerinden aktarmalı uçuşları doğrudan yapma kararı alan THY, 17 Eylül'den itibaren İstanbul Havalimanı ile Sevilla Havalimanı arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.

Halihazırda Madrid, Barselona, Malaga, Bilbao ve Valensiya'ya doğrudan sefer düzenleyen THY'nin Sevilla uçuşlarına başlamasıyla İspanya'daki destinasyon sayısı 6'ya yükselecek.


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