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Ekonomi

THY'nin Beyrut seferleri yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında 21 Eylül'de durdurma kararı aldığı Beyrut seferlerini yeniden başlattı.

Kenan Irtak  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
THY'nin Beyrut seferleri yeniden başladı

İstanbul

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk etapta günlük tek sefer planlanan Beyrut uçuşları, 6 Aralık'ta günlük 2 sefere çıkarılacak.

Seferler 11 Aralık'ta ise günde 4 uçuş ile normal tarife şeklinde gerçekleştirilecek.

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