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Ekonomi

THY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.

Gökhan Yılmaz  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
THY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, grev dolayısıyla cuma günkü TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edildi.

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