Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.29
BIST 100
104,385.20
Altın
1,327.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

THY'nin Asya uçuşlarına düzenleme

Türk Hava Yolları, Pakistan-Hindistan hava sahalarının geçişe kapatılması üzerine bazı önlemleri hayata geçirdi.

İzzet Taşkıran  | 27.02.2019
THY'nin Asya uçuşlarına düzenleme

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan-Hindistan hava sahalarının geçişe kapatılması üzerine bazı önlemleri hayata geçirdi.

Alınan bilgiye göre, "TK 6548" numaralı İstanbul-Chennai (Hindistan) seferini yapan kargo uçağının, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'daki meydana yönlendirilmesi (divert) kararı alındı.

Airbus 330 tipi uçakla "TK 6562" numaralı İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini icra eden kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden döndü. Uçak, Ankara veya İstanbul'daki meydana yönlendirilecek.

Bugün, Pakistan ve Hindistan’a yapılacak seferlerin akıbetinin ve bölge hava sahasını kullanan diğer seferlerin takibinin THY tarafından yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

'Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyorum'

'Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyorum'

Çin ve Rusya'dan Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı

THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

Cammu Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

Cammu Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü
İstanbul'da hava trafiğine kar engeli

İstanbul'da hava trafiğine kar engeli
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor