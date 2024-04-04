Dolar
31.87
Euro
34.61
Altın
2,287.08
ETH/USDT
3,378.20
BTC/USDT
67,801.00
BIST 100
9,129.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de misafir edilen Gazzeliler ile İftar Programı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

THY'nin ABD'de yeni uçuş rotası Denver oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 11 Haziran'da ABD'nin Denver şehrine uçuşların başlayacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
THY'nin ABD'de yeni uçuş rotası Denver oldu

İstanbul

Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Ekşi, "ABD'de yeni bir hat açıyoruz: Denver. Haftada 3 sefer ile 11 Haziran 2024'te başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB görüşmesinin jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacağını bildirdi
MGK Bildirisi: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 28 Nisan'da kapalı
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölen 4 Türk, Bulgaristan'da son yolculuğuna uğurlandı
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Benzer haberler

THY'nin ABD'de yeni uçuş rotası Denver oldu

THY'nin ABD'de yeni uçuş rotası Denver oldu

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB görüşmesinin jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacağını bildirdi

ABD'de işten çıkarmalar 14 ayın en yüksek seviyesinde

THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası

THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası
New York Belediyesinin yapay zeka sohbet robotu, işletmelere yasaları çiğnemesini önerdi

New York Belediyesinin yapay zeka sohbet robotu, işletmelere yasaları çiğnemesini önerdi
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet