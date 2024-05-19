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Ekonomi

THY'nin 2033 hedefi, yıllık 171 milyon yolcuya hizmet vermek

Türk Hava Yolları, stratejik planı çerçevesinde 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Gökhan Yılmaz  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
THY'nin 2033 hedefi, yıllık 171 milyon yolcuya hizmet vermek

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı kapsamında 2033'te filosundaki uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan THY, son 22 yılda Kovid-19 küresel salgınının etkili olduğu yıllar hariç iç ve dış hat yolcu sayılarını sürekli artırmayı başardı.

Şirket tarihinde 2003'e gelindiğinde iç ve dış hat toplam taşınan yolcu sayısı 178 milyonken, bu sayı 2008'de 250 milyon, 2015'te 500 milyon, 2018'de ise 750 milyon olarak kayıtlara geçti.

THY, Nisan 2023'te 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı.

Bayrak taşıyıcı şirket, bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor.

Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katediyor.

Dünya etrafında 71 kez dönen THY uçakları, her gün ortalama 3 bin 972 saat havada kalırken, bu sayı 165 güne tekabül ediyor.

Uçuşlarda her gün ortalama 2 bin 194 pilot ve 5 bin 466 kabin memuru görev alıyor.

THY uçakları günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu ve ortalama 4 bin 761 ton kargo taşıyor.

Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

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