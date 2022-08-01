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Ekonomi

THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti.

Gökhan Yılmaz   | 01.08.2022
THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru

İstanbul

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

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