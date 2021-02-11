Euro
8.55
Dolar
7.05
BIST 100
1,556.06
Altın
1,842.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Akar açıklamalarda bulunuyor Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’un katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" başladı
logo
Ekonomi

THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya

THY internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndirimi'nden "THY30" indirim kodunu kullanarak, faydalanabilecek.

Kenan Irtak   | 11.02.2021
THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçuş kampanyası başlattı.

THY internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndirimi'nden "THY30" indirim kodunu kullanarak, faydalanabilecek.

Şubat ayının 11 ila 13. günleri arasında düzenlenen, seyahat tarihi 1 Mart-6 Mayıs'taki biletler için geçerli kampanya, bugün sadece THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında, 12-13 Şubat'ta ise THY'nin çevrim içi kanalları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve acenteler dahil olmak üzere tüm satış kanallarından geçerli olacak.

THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda, THY'nin yaptığı ortak uçuşlarda ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Yolcular, kişisel bilgilerini doldurduktan sonra ödeme işlemi sırasında promosyon kodu bölümüne "THY30" yazmaları halinde indirimden faydalanabilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ülkeleri 'aşı pasaportu' konusunda bölünmüş durumda
Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu
Filistin halkının aşı mağduriyeti
Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19'u yenen Dr. Çetinsu: Yer ayaklarımın altından çekiliyor gibi oluyordu

Benzer haberler

THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya

THY'den yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli kampanya

Turkish Cargo 2020'de dünyadaki en önemli 5 hava kargo şirketi arasına girdi

Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor

Turkish Cargo 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi

Turkish Cargo 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi
THY'den Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yolcularına uyarı

THY'den Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yolcularına uyarı
Myanmar ordusu haziran ayına kadar tüm uçuşları askıya aldı

Myanmar ordusu haziran ayına kadar tüm uçuşları askıya aldı