Euro
9.01
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Ekonomi

THY'den yeni hat açılışı açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.02.2021
THY'den yeni hat açılışı açıklaması

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verilecek
Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti
Sri Lanka, Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunu kaldırdı

Benzer haberler

THY'den yeni hat açılışı açıklaması

THY'den yeni hat açılışı açıklaması

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

İran, Ermenistan'da taraflara itidal ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı

İsrail televizyonu: İsrail, savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile görüşüyor

İsrail televizyonu: İsrail, savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile görüşüyor
İran'da Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İran'da Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
İran Dışişleri Bakanı, Güney Koreli mevkidaşıyla 'ülkesinin bloke edilen parasını' görüştü

İran Dışişleri Bakanı, Güney Koreli mevkidaşıyla 'ülkesinin bloke edilen parasını' görüştü