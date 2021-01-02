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Ekonomi

THY'den İngiltere-Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

İzzet Taşkıran   | 02.01.2021
THY'den İngiltere-Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, resmi otoritelerce alınan karar uyarınca İngiltere çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların gelişlerinin durdurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye çıkışlı, İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı, başka ülke varışlı (transit) uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine, bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu duyurmuştu.

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