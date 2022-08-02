Dolar
17.95
Euro
18.38
Altın
1,772.16
ETH/USDT
1,577.60
BTC/USDT
22,780.00
BIST 100
2,663.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında 299,99 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz   | 02.08.2022
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlar hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Ekşi, "Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkanı tanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İndirimli bilet koşulları

Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

​​​​​​​Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov’la görüştü
Hatay sınırında bir asker şehit oldu
Anayasa Mahkemesinden 'trafik cezası' kararı

Benzer haberler

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru

THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet