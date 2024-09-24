Dolar
34.16
Euro
38.05
Altın
2,629.00
ETH/USDT
2,645.70
BTC/USDT
63,499.00
BIST 100
9,942.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce’de Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi Kampüsü Ek Hizmet Binaları Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi uçuşlarda 849 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül'de satın alacakları biletlerle,18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dahil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Benzer haberler

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

"Dünyanın ilk ekmeği" THY'nin New York uçağındaki yolculara ikram edildi

THY'nin İstanbul-Santiago seferleri 18 Aralık'ta başlayacak

THY, Göbeklitepe buğdayından yapılan dünyanın ilk ekmeğini yolcularına sunacak

THY, Göbeklitepe buğdayından yapılan dünyanın ilk ekmeğini yolcularına sunacak
THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı

THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı
THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet