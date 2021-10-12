Dolar
9.03
Euro
10.43
Altın
1,757.50
ETH/USDT
3,476.70
BTC/USDT
57,236.00
BIST 100
1,419.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars’ta “Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'a indirim kampanyası

THY, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Kenan Irtak   | 12.10.2021
THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'a indirim kampanyası

İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 11- 21 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine'ye 109, Sofya, Varna, Kişinev, Cluj, Zagreb, Ljubljana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119, Belgrad'a 129, Podgorica'ya 139, Kafkaslar'da Tiflis'e 129, Batum'a 119, Ukrayna'da Kharkiv, Lviv ve Zaporijya'ya 129, Mykolaiv'e 139, Kiev'e 159 ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Balkanlar'ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya ise pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilecek.

Kampanya kapsamındaki indirimler, THY'nin internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Benzer haberler

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'a indirim kampanyası

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'a indirim kampanyası

THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu

THY salgın döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu

THY dünyanın en iyi 3 hava yolundan biri seçildi

THY dünyanın en iyi 3 hava yolundan biri seçildi
THY’den yurt içi erken rezervasyon kampanyası

THY’den yurt içi erken rezervasyon kampanyası
THY ekim ayı uçuş planını belirledi

THY ekim ayı uçuş planını belirledi