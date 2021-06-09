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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında 11 Haziran Cuma günü İtalya Milli Takımı ile oynayacakları maç için Roma’da kamp yapacağı otele giriş yapıyor.
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Ekonomi

THY'den A Milli Takım'a anons jesti

A Milli Futbol Takımına özel olarak hazırlanan ve uçağa uygulanan sticker sistemiyle 84 milyon taraftarın isimlerini taşıyan THY uçağı, ay-yıldızlı ekibi, Paderborn'dan Roma'ya götürdü.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 09.06.2021
THY'den A Milli Takım'a anons jesti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına götürecek olan ve üzerinde "tarihiforma.com" uygulamasına katılanların isimlerinin de yer aldığı uçak, ay-yıldızlı ekibi, TK3232 seferiyle Paderborn'dan Roma'ya taşıdı.


THY uçuş ekibi, Euro 2020 grup karşılaşmaları öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel anons yaptı.

"Elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz"

Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim. Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız. Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan Wembley Stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21.00'da ulaşmış olacağız. Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. THY ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun."

Anonsun bitmesinin ardından başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm kafile kaptan pilotu alkışladı. Ayrıca A Milli Takıma kokpit ve kabin ekibinden Kaptan Pilot Akın Deniz ve ikinci Pilot Cemre Taşkın, Ertuğrul Ece, Burcu Yavuz, Yunus Emre Güler, Erdal Büyükbaş, Serkan Gürkan, Sevtap Çelik, Cihan Turan ve Gizem Bayar eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı, Cuma günü İtalya ile Euro 2020'nin açılış karşılaşmasında mücadele edecek.

Öte yandan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havamız Güneş'li, rotamız belli. 84 milyon yolcumuzla 11 Temmuz'a finale uçuyoruz. THY ailesi olarak Milli Takımımız ile aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.







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