Dolar
27.03
Euro
28.79
Altın
1,924.58
ETH/USDT
1,608.90
BTC/USDT
26,752.00
BIST 100
7,689.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY üçüncü kez "World Class" ödülünü kazandı

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneğince (Airline Passenger Experience Association-APEX) üçüncü kez "World Class" ödülüne layık görüldü.

Gökhan Yılmaz  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
THY üçüncü kez "World Class" ödülünü kazandı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen özel etkinlikte "World Class" kategorisinde ödül kazanan THY, küresel ölçekte misafir deneyimi ve hizmet kalitesindeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, şunları kaydetti:

"APEX World Class Ödülü'nü almak, tüm ekip arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özverinin bir sonucudur. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında sunduğumuz ergonomik koltuklar, kişisel hizmet ve eşsiz ikramlar, uçuş deneyimini benzersiz kılma çalışmalarımızın bir parçasıdır. Bu ödül, stratejilerimizin ve çabalarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ve bizi gelecek hedeflerimize yönelik iyileştirmeler için motive ediyor."

APEX Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader ise THY'nin başarısıyla ilgili, "THY, mükemmelliğin bir örneği olarak beş yıldızlı hava yolları arasında başarısını sürdürerek kazananlar arasında yer aldı. THY uçuşlarının her biri lüksü ve yeniliği simgeliyor. Uçan şeflerin dokunuşu ile her öğün, eşsiz bir mutfak yolculuğuna dönüşüyor. THY'yi APEX World Class ödülü alması sebebiyle tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

THY, APEX'in sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerini dikkate alarak ödüllendirdiği sayılı hava yolu şirketi arasında yer alıyor. Havacılık sektörü profesyonelleri tarafından yapılan kapsamlı denetimler, THY'nin bu alanda global standartlara ulaştığını da kanıtlıyor.

Ayrıca "World Class" ödülü, THY'nin yolcu deneyimini sürekli yükseltme ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutma taahhüdünü de bir kez daha teyit ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
MSB: Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları desteklediğimizi vurguluyoruz
Milli Savunma Bakanı Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye'den 19 üniversite "Avrupa'nın en iyileri" arasına girdi

Benzer haberler

THY üçüncü kez "World Class" ödülünü kazandı

THY üçüncü kez "World Class" ödülünü kazandı

THY, Galatasaray'ın forma kol sponsoru oldu

THY uçağının iniş takımında ceset bulundu

THY, Fas'a uçuşu olan yolcularına ülkedeki deprem nedeniyle ilave haklar tanıdı

THY, Fas'a uçuşu olan yolcularına ülkedeki deprem nedeniyle ilave haklar tanıdı
THY ağustosta 8,7 milyon yolcu taşıdı

THY ağustosta 8,7 milyon yolcu taşıdı
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet