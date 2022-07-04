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Ekonomi

THY, 'Touristanbul' Projesi'ni yeniden başlattı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği ve transit yolcularına kentin tarihi turistik mekanlarını gezdirdiği "Touristanbul" Projesi'ni yeniden hayata geçirdi.

Kenan Irtak   | 04.07.2022
THY, 'Touristanbul' Projesi'ni yeniden başlattı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, THY'nin bu projeyle uluslararası transit yolcularına, ücretsiz şehir turu eşliğinde İstanbul'u gezme imkanı sunarak kentin eşsiz güzelliklerini tanıtmayı amaçladığı belirtildi.

Proje kapsamında THY'nin, İstanbul Havalimanı'nda 6-24 saat aralığında bağlantı süresi olan misafirleri için düzenlediği ücretsiz şehir turuyla yolcuların, iki uçuş arasında İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı bulduğu ifade edilen açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan Touristanbul aracı ile alınan yolcuların, rehber eşliğinde İstanbul turu gerçekleştirip ardından uçuşları için yeniden havalimanına getirildiği anlatıldı.

Açıklamada, THY'nin, Touristanbul hizmeti ile uluslararası transit yolcu pazarındaki payını artırmayı ve ülke tanıtımına katkı sunmayı hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, Touristanbul hizmetinin sağlandığı dönemde 129 farklı ülke vatandaşı İstanbul'u keşfederken, ülke bazında en çok talebin Rusya, Endonezya ve Fransa'dan geldiği belirtildi.

"2009 yılından bu yana toplam 349 bin 738 misafirimizi İstanbul ile buluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, projenin yeniden uygulamaya geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projenin 2009 yılında başladığını hatırlatan Olmuştur, şunları kaydetti:

"Touristanbul Projesi'yle misafirlerimize Türk kültürünü ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini göstermeyi, bu vesileyle Türkiye turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sunduğumuz bu ayrıcalıklı hizmetimizle transfer yolcu sayısını artırmayı ve pazar payımıza ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Kovid-19 salgınının olumsuz etkisinden korunmak amacıyla 2020 yılında hizmetine ara verdiğimiz Touristanbul faaliyeti yeniden başladı. 2009 yılından bu yana toplam 349 bin 738 misafirimizi İstanbul ile buluşturduk. Taşınan yolcu sayısıyla birlikte turlara katılan misafirlerimizin anket sayılarındaki artışı, ileriye yönelik motivasyonumuzu ve heyecanımızı korumamızda en büyük dayanak noktası olarak görüyoruz. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 bin misafirimizin Touristanbul ayrıcalığından yararlanacağını öngörüyoruz."

Touristanbul programının, misafirlerin uçuş planı göz önünde bulundurularak hazırlanıyor.

Yolcular, her gün düzenlenen 6 farklı tura, uçuş saatlerine uygun şekilde katılabiliyor.

Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Camii, Topkapı Sarayı ve İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi gibi tarihi ve kültürel noktalar, misafirlerin en çok ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

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