THY, Sudan seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle, bugün düzenlenecek İstanbul-Hartum-İstanbul seferleri yapılamayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.