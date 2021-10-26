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Ekonomi

THY, Sudan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Kenan Irtak   | 26.10.2021
THY, Sudan seferlerini iptal etti

İstanbul

 Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle, bugün düzenlenecek İstanbul-Hartum-İstanbul seferleri yapılamayacak.

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