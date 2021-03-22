Euro
9.37
Dolar
7.86
BIST 100
1,394.32
Altın
1,731.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY nisan ayı uçuş planını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), nisan ayı uçuş planını güncelledi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 22.03.2021
THY nisan ayı uçuş planını duyurdu

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 226 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 30 Nisan 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına web sitesinden ulaşabileceği bildirildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da özel sektörde çalışan doktorların Kovid-19'la mücadeleye katılması için "seferberlik" ilanı
Acil tıp teknisyeni ve teknikerleri Kovid-19 salgınında yoğun mesaide
Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı
Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara 'maske' uyarısı: Lütfen sorumlu davranın, maskenizi çıkarmayın
AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

Benzer haberler

THY nisan ayı uçuş planını duyurdu

THY nisan ayı uçuş planını duyurdu

THY günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

THY, yayınladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

THY'den Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara 'Türkiye'ye Giriş Formu' uyarısı

THY'den Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara 'Türkiye'ye Giriş Formu' uyarısı
AnadoluJet İran'ın Urumiye kentini uçuş ağına ekledi

AnadoluJet İran'ın Urumiye kentini uçuş ağına ekledi
THY: Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor

THY: Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor