Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,814.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY) gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor.

Gökhan Yılmaz  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
THY kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor Kaynak: THY

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, 28 koltuk kapasiteli 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 415 uçaklık modern filosuyla milyonlarca misafirini 129 ülkede, 344 noktaya ulaştırıyor.

İlk yurt dışı seferini 1947'de Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştiren THY, 90 yıldır Türk bayrağını göklerde gururla dalgalandırıyor.

THY 2033'te 800 uçaklık bir filoya sahip olmayı planlarken uçulan havalimanı sayısının da 400'e ulaşması öngörülüyor.

Halihazırda 82 bin kişilik çalışanıyla sektörün istihdam cetveline yön veren THY, 2033'te 150 bin çalışan sayısıyla ülkede istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir bir havayolu şirketi olunması gayretiyle filodaki yeni nesil uçak oranını ve sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını artıran THY, dijital dönüşüm alanında da projeler geliştiriyor. 2033 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren THY, 100'üncü yaşında zirvede olmayı planlıyor.

Türkiye pazarında kazandığı deneyimle yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan THY, bu stratejiyle bugünlere uzanan yükselişinin temellerini atmış oldu. THY, 2000'li yıllarda yapılan yatırımlar, açılan hatlar, genişleyen uçuş ağı ve filoyla büyüme sürecini hızlandırdı.

"90 yıl önce başlayan yolculuk aralıksız sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin 90 yıl önce başlayan yolculuğunun aralıksız, ivme kazanarak devam ettiğini bildirdi.

THY'yi bugünlere getiren, desteğini esirgemeyen 82 bin çalışanla bu hikayenin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Bolat şöyle devam etti:

"Sergilediği büyüme performansıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan markamız, 2023'te 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam. Sahip olduğumuz tüm bu başarıları, markamızı dünyanın dört bir tarafında gururla temsil eden, bizleri daha yükseklere çıkarmak için fedakarca çalışan THY ailesine armağan ediyorum."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından "Kıtaları kanatlarıyla birbirine bağlayan ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandıran bayrak taşıyıcımız THY 90 yaşında. 1933 yılında 5 tayyare ile başlayan hikayemiz, bugün 415 uçağımızla 5 kıtada büyüyerek devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli savaş gemileri Güney Asya’da boy gösterecek
THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası
Malatya'da deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz
Astana’daki Kazakistan-Türkiye Kardeşlik Korusu büyüyor

Benzer haberler

THY kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor

THY kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor

İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa'nın zirvesinde

Emlak Konut ve THY'den İstanbul'da yeni konut kampanyası

EuroLeague Land Metaverse organizasyonu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yapılacak

EuroLeague Land Metaverse organizasyonu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yapılacak
THY, 600'e yakın uçak sipariş edecek

THY, 600'e yakın uçak sipariş edecek
HAVELSAN'ın THY için ürettiği Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı

HAVELSAN'ın THY için ürettiği Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet