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Ekonomi

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuya hizmet verdi

THY Genel Müdürü Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik." dedi.

Yıldız Taşdelen Erli   | 31.03.2019
THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuya hizmet verdi

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Anıtı' İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik. 6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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