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Ekonomi

THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının 7 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.02.2021
THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart'a kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini "850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.




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