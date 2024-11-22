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Ekonomi

THY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), "6. Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri" töreninde "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Kenan Irtak  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
THY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyor

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Hizmet İhracatçıları Birliğince düzenlenen törende, 18 farklı kategoride toplam 54 ödül verildi.

THY, "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde birincilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin hizmet ihracatı rekortmeni olarak zirvedeki yerlerini koruduklarını kaydetti.

THY'nin küresel alanda Türkiye'yi gururla temsil etmeyi sürdürdüğünü belirten Bolat, "Türkiye'nin ekonomik büyümesinin önemli göstergelerinden biri olan hizmet ihracatı alanında 2024 yılı hedeflerimizi aşarak ulaştığımız bu başarı, çalışanlarımızın üstün gayreti ve misafirlerimizin bize olan güveni sayesinde mümkün oldu. Gelecekte de yenilikçi adımlarla bayrağımızı daha yükseklere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.



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