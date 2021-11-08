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Ekonomi

THY, günlük 1020 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 1-7 Kasım arasında günlük 1020 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 08.11.2021
THY, günlük 1020 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 1-7 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 150 bin 615 uçuş, günde 21 bin 516 sefer gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Graup, günlük 2 bin 89 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1020 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 959 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 417 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Raporda, uçuş seferlerinin pandemi öncesi 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 79 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta yüzde 6,3 oranında azaldığı kaydedildi.



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