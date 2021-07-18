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Ekonomi

THY geçen hafta günlük 1268 uçuşla Avrupa'da 2. oldu

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta düzenlenen günlük ortalama 1268 uçuşla Avrupa'da en çok sefer icra eden 2. havayolu olmayı başardı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 18.07.2021
THY geçen hafta günlük 1268 uçuşla Avrupa'da 2. oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 9-15 Temmuz arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük 1818 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu.

THY, günlük 1268 uçuşla 2. sırada yer alırken, 877 uçuşla Air France 3'üncülüğü elde etti.

Listede 4. sıradaki EasyJet 805, 5. sıradaki Lufthansa 779, 6. sıradaki KLM 664, 7. sıradaki Wizz Air 602 uçuş yaptı.

Pegasus Havayolları, listede 513 uçuşla 8'inci sırada yer aldı. Pegasus'un Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "EUROCONTROL uçuş trafiği verilerine göre geçtiğimiz hafta en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolları arasında 2019 ile aynı sayıda uçuş gerçekleştiren tek hava yolu olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.


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