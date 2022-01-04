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Ekonomi

THY, Filipinler'in Cebu kentine tarifeli seferlerini başlattı

THY'nin Filipinler'de sefer yaptığı ikinci nokta olan Cebu'ya uçuşlar haftada 3 kez karşılıklı icra edilecek.

İzzet Taşkıran   | 04.01.2022
THY, Filipinler'in Cebu kentine tarifeli seferlerini başlattı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'in Cebu kentine tarifeli sefer başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları Filipinler'e ilk direk uçuşunu 30 Mart 2015'te başkent Manila'ya 3 frekans ile icra etti. THY, 3 Ocak'ta Cebu City'e başlattığı seferle bu ülkedeki uçuş ağını daha da genişletti.

Haftada karşılıklı 3 uçuş gerçekleştirilecek yeni rota, bu ülkedeki iki destinasyona da hizmet veriyor. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı (IST) – Manila Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı (MNL) – Mactan Cebu Uluslararası Havalimanı (CEB) rotasını izleyecek uçuşun dönüşünde ise CEB-MNL-IST takip edilecek.

THY, yeni destinasyon ile Cebu City'i de dünyanın 120'den fazla ülkesindeki 320'den fazla destinasyona bağladı.

"Güney'in Kraliçe Şehri"

Filipinler'in en eski şehri olan Cebu City, ekonomik ve kültürel önemi sebebiyle "Güney'in Kraliçe Şehri" olarak da anılıyor. Kent, ayrıca ülkenin ikinci en büyük deniz limanına da ev sahipliği yapıyor.

Güçlü turizm endüstrisi ile Cebu City, bayrak taşıyıcı THY'nin uçuş ağına kattığı önemli bir değer olarak dikkati çekiyor.


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