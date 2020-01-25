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Ekonomi

THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirecek.

İzzet Taşkıran   | 25.01.2020
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY),  resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 24 Ocak-2 Şubat tarihlerine ilişkin önceden düzenlenmiş Elazığ ve Malatya çıkışlı veya varışlı THY ve AnadoluJet iç hat ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu biletlerinin, 31 Ocak'a işlem yaptırılması kaydıyla, 21 Şubat'a kadar ki herhangi bir uçuşla değişimini ücretsiz yapacak.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. (Bilet süresinin uzatılması) Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir."




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