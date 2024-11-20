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Ekonomi

THY, business sınıfı için seyahat seti konseptini yeniledi

Türk Hava Yolları (THY), business sınıfı yolcularına yeni seyahat seti koleksiyonu verecek.

Kenan Irtak  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
THY, business sınıfı için seyahat seti konseptini yeniledi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, beş parçadan oluşan ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda business sınıfı seyahat seti koleksiyonu, modern lüksü ve zarafeti buluşturan bir tasarım olarak hazırlandı.

Yeniden kullanılabilecek ve farklı amaçlarla değerlendirilebilecek şekilde hazırlanan Lanvin markalı çantalarda, seyahati benzersiz bir deneyime dönüştürmek için sınırlı sayıda üretilen kozmetik ürünleri ve özenle seçilmiş içerikler yer alıyor.

Business sınıfı seyahat seti koleksiyonunda erkek yolcular için kahverengi ve siyah, kadın yolcular için ise taba ve krem renklerde çanta seçeneği sunuluyor.

Koleksiyonun bir diğer parçası olan siyah ve kahverengi cüzdan modeli çanta ise 5-8 saat aralığındaki dış hat uçuşlarındaki business sınıfında servis ediliyor.

Aynı zamanda setlerin içindeki tüm ürünler, sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı. Göz bandı ve çoraplar, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Ürünler, doğal kaynak kullanımını azaltıyor ve konfor ile şıklığı muhafaza ediyor. Set içindeki kulak tıkaçları, tek kullanımlık plastikleri azaltmak amacıyla kağıt ambalajda sunuluyor. Diş fırçası ise bambudan üretildi.

Lanvin koleksiyonu, THY'nin seyahat konforuna verdiği önemi yansıtırken, sıfır atık ilkesi doğrultusunda da yeniden kullanımı teşvik ediyor.

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